В Тольятти ушел из жизни корреспондент «Ъ» Алексей Юрченков

В четверг, 11 сентября, ушел из жизни корреспондент «Ъ» в Тольятти Алексей Юрченков, работавший под псевдонимом Алексей Алексеев. Ему было 54 года.

Выпускник Литературного института имени Горького был членом Союза российских писателей и автором нескольких поэтических сборников. Среди работ автора — «Последняя песня Приапа» (1995), «Четвертого уничтожить!» (2000) и «Путешествие из Содома в Гоморру» (2007). Его стихи публиковались в газетах «Литературная Россия», «Аргументы и факты», а также в различных альманахах и сборниках.

Алексей Юрченков также работал над сценариями для популярных телесериалов, таких как «Зона», «Автономка», «Врачебная тайна» и «Молодые и злые».

Евгений Чернов