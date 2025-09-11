В расширение логистического центра Ozon в Октябрьском вложат 210 млн рублей

Правительство Башкирии заключило с ООО «Юридическое агентство " Аспект"» и ООО «Гарант Безопасности» соглашения о защите и поощрении инвестиций, сообщает пресс-служба Корпорации развития Башкирии. Их инвестиционные проекты получили статус приоритетных (составляется министерством экономического развития региона — прим. «Ъ-Уфа»), а для их реализации компании получили земельные участки без торгов в Октябрьском.

«Гарант безопасности» около трассы М-5 собирается построить многофункциональный комплекс с заправкой, автомойкой, магазинами запчастей, продуктов и хозтоваров. Компания планирует инвестировать в проект 150 млн руб. и создать 21 новое рабочее место. Площадь арендованного участка — 1,8 га.

«Аспект» будет строить логистический комплекс Ozon площадью 18 тыс. кв. м. Хаб расположится по соседству с уже действующим логистическим центром маркетплейса. Объем инвестиций составит 210 млн руб., планируется создать 60 новых рабочих мест.

ООО «Гарант безопасности» (до октября 2022 года — частное охранное предприятие «Олимп-С») зарегистрировано в Октябрьском в 2009 году. Уставный капитал — 500 тыс. руб. Владельцы — Артем Галиуллин и Виктория Садовникова. 2024 год компания завершила с 228 тыс. руб. убытков.

ООО «Юридическое агентство "Аспект"» зарегистрировано в Октябрьском в мае 2005 года. Владельцем является Розалия Маннанова. Компания занимается деятельностью в области права. Финансовую отчетность за прошлый год фирма не опубликовала.

Майя Иванова