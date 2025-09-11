Росприроднадзор ищет виновных в сливе мазута на Деловой в Нижнем Новгороде

Инспекторы Росприроднадзора после появления в СМИ информации о котловане с мазутом на улице Деловой в Нижнем Новгороде провели выездное обследование. Факт нарушения природоохранных норм подтвердился, сообщили в ведомстве.

В районе дома №10 зафиксирован котлован, на дне которого есть вещество черного цвета с характерным запахом. Также выявлены места складирования загрязненного грунта.

Надзорное ведомство устанавливает собственника земельного участка и лиц, которые могут быть причастны к правонарушению. Эксперты взяли отборы проб почвы для дальнейшего расчета вреда, причиненного компонентам окружающей среды.

Галина Шамберина