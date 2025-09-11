«Растущая поляризация не оставляет места для взаимопонимания»

Вчерашнее убийство в США правого активиста Чарли Кирка вызвало бурную реакцию не только в американских СМИ, но и в изданиях других стран. Обозреватели отмечают растущее напряжение в обществе и задаются вопросами о том, как будет происходить политическая борьба в США в ближайшем будущем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чарли Кирк

Фото: Trent Nelson / The Salt Lake Tribune. / Reuters Чарли Кирк

Фото: Trent Nelson / The Salt Lake Tribune. / Reuters

Убийство Чарли Кирка вызывает опасения по поводу всплеска политического насилия

Еще до убийства влиятельного правого активиста Чарли Кирка в стране появились признаки надвигающегося политического кризиса. Растущая поляризация и огрубление общественного мнения практически не оставляют места для поиска взаимопонимания. Число актов насилия, направленных как против левых, так и против правых, росло.

Однако убийство Кирка в среду в кампусе колледжа Юты — вскоре после того, как он начал выступать перед молодежью,— наводит на мысль, что страна вступила в еще более опасную фазу. В социальных сетях легко было найти левые плакаты, восхваляющие смерть Кирка и предполагающие, что он получил по заслугам. Справа первоначальные выражения скорби и шока сменились открытыми призывами к политической расплате и мести. Звучали зловещие заявления о том, что страна находится на грани гражданской войны — или должна быть на грани.

Эти вспышки обеспокоили экспертов, которые предупредили, что терпимость американцев к политически мотивированным нападениям растет поразительными темпами.

Убийство Чарли Кирка стало очередным эпизодом в охоте на консерваторов

Ужасное убийство основателя движения Turning Point USA Чарли Кирка стало еще одним эпизодом в мрачном и растущем списке случаев насилия против консервативных деятелей и организаций. Как показал обзор Fox News Digital, за последние четыре года с этим насилием столкнулись консерваторы и республиканцы, включая два покушения на президента Дональда Трампа примерно за два месяца в 2024 году.

31-летний муж и отец был верным союзником президента Дональда Трампа и путешествовал по стране, пропагандируя правоцентристскую идеологию среди молодежи, особенно в студенческих городках. Он основал свою консервативную группу более двенадцати лет назад.

Убеждения Чарли Кирка: его мнение по вопросам религии, женщин, о расизме и вооруженном насилии

Трагическая смерть 31-летнего политика вызвала интерес к его политическим взглядам, особенно учитывая, что Кирк был противоречивой фигурой и часто попадал в неловкие ситуации со своими высказываниями. То, что Чарли Кирк был противоречивой фигурой, это даже мягко сказано. Мало кто в правых социальных сетях был способен разделять мнения так, как это делал Чарли Кирк. Этот ярый сторонник Трампа никогда не стеснялся выражать свою точку зрения и был непоколебим в поддержке консервативного движения. Президент Дональд Трамп, сообщая о его смерти, назвал его «легендарным».

Чарли Кирк противостоял либералам до самого момента своей гибели

Чарли Кирк всегда утверждал, что лучше оспаривать идеи, которые казались ему плохими, чем смиряться с ними. Вся его профессиональная жизнь была посвящена этому убеждению. В 18 лет он бросил университет, чтобы основать организацию, которая впоследствии стала самой известной консервативной молодежной организацией Америки, Turning Point USA. 10 сентября господин Кирк был застрелен в кампусе университета в штате Юта, когда делал именно то, что принесло ему славу и успех, а сторонникам MAGA — шумное признание: он спорил с либералами…

Господин Кирк легко мог бы использовать свое влияние как трамплин для занятия выборной должности. Он, безусловно, продемонстрировал способности к формированию политики Республиканской партии… Однако он всегда подчеркивал, что ему неинтересно баллотироваться. У него на уме было что-то более нетривиальное… Америка будет спасена не на избирательных участках, а в плавильных котлах, где формируется культура, как, например, в университетских кампусах… Однажды какая-то женщина спросила его холодно, почему он пришел в их кампус. Он твердо ответил: «Когда люди перестают разговаривать, вот тогда и начинается насилие».

«Друг Израиля с львиным сердцем»: наследие Чарли Кирка как поборника Израиля вызывает общественный резонанс после его убийства

Американский консервативный активист Чарли Кирк… не делал никакого секрета из своей решительной поддержки Израиля, и она была определяющей частью его публичного имиджа. Он часто называл Израиль важнейшим союзником США и защищал его международный статус после нападения «Хамаса» 7 октября и последовавшей за этим войны в Газе.

Turning Point USA, студенческая организация, основанная Кирком в подростковом возрасте, поддерживает тесные связи с произраильскими группами и часто приглашает на свои конференции выступающих с произраильской поддержкой. Сам Кирк ранее посещал Израиль и, по словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, был приглашен им с очередным визитом, который так и не состоялся.

Подготовили Алена Миклашевская, Евгений Хвостик