«Растущая поляризация не оставляет места для взаимопонимания»
Ynet и другие СМИ комментируют убийство консервативного политика Чарли Кирка
Вчерашнее убийство в США правого активиста Чарли Кирка вызвало бурную реакцию не только в американских СМИ, но и в изданиях других стран. Обозреватели отмечают растущее напряжение в обществе и задаются вопросами о том, как будет происходить политическая борьба в США в ближайшем будущем.
Чарли Кирк
Фото: Trent Nelson / The Salt Lake Tribune. / Reuters
The New York Times (Нью-Йорк, США)
Убийство Чарли Кирка вызывает опасения по поводу всплеска политического насилия
Еще до убийства влиятельного правого активиста Чарли Кирка в стране появились признаки надвигающегося политического кризиса. Растущая поляризация и огрубление общественного мнения практически не оставляют места для поиска взаимопонимания. Число актов насилия, направленных как против левых, так и против правых, росло.
Однако убийство Кирка в среду в кампусе колледжа Юты — вскоре после того, как он начал выступать перед молодежью,— наводит на мысль, что страна вступила в еще более опасную фазу. В социальных сетях легко было найти левые плакаты, восхваляющие смерть Кирка и предполагающие, что он получил по заслугам. Справа первоначальные выражения скорби и шока сменились открытыми призывами к политической расплате и мести. Звучали зловещие заявления о том, что страна находится на грани гражданской войны — или должна быть на грани.
Эти вспышки обеспокоили экспертов, которые предупредили, что терпимость американцев к политически мотивированным нападениям растет поразительными темпами.
Fox News (Нью-Йорк, США)
Убийство Чарли Кирка стало очередным эпизодом в охоте на консерваторов
Ужасное убийство основателя движения Turning Point USA Чарли Кирка стало еще одним эпизодом в мрачном и растущем списке случаев насилия против консервативных деятелей и организаций. Как показал обзор Fox News Digital, за последние четыре года с этим насилием столкнулись консерваторы и республиканцы, включая два покушения на президента Дональда Трампа примерно за два месяца в 2024 году.
31-летний муж и отец был верным союзником президента Дональда Трампа и путешествовал по стране, пропагандируя правоцентристскую идеологию среди молодежи, особенно в студенческих городках. Он основал свою консервативную группу более двенадцати лет назад.
Hindustan Times (Нью-Дели, Индия)
Убеждения Чарли Кирка: его мнение по вопросам религии, женщин, о расизме и вооруженном насилии
Трагическая смерть 31-летнего политика вызвала интерес к его политическим взглядам, особенно учитывая, что Кирк был противоречивой фигурой и часто попадал в неловкие ситуации со своими высказываниями. То, что Чарли Кирк был противоречивой фигурой, это даже мягко сказано. Мало кто в правых социальных сетях был способен разделять мнения так, как это делал Чарли Кирк. Этот ярый сторонник Трампа никогда не стеснялся выражать свою точку зрения и был непоколебим в поддержке консервативного движения. Президент Дональд Трамп, сообщая о его смерти, назвал его «легендарным».
The Economist (Лондон, Великобритания)
Чарли Кирк противостоял либералам до самого момента своей гибели
Чарли Кирк всегда утверждал, что лучше оспаривать идеи, которые казались ему плохими, чем смиряться с ними. Вся его профессиональная жизнь была посвящена этому убеждению. В 18 лет он бросил университет, чтобы основать организацию, которая впоследствии стала самой известной консервативной молодежной организацией Америки, Turning Point USA. 10 сентября господин Кирк был застрелен в кампусе университета в штате Юта, когда делал именно то, что принесло ему славу и успех, а сторонникам MAGA — шумное признание: он спорил с либералами…
Господин Кирк легко мог бы использовать свое влияние как трамплин для занятия выборной должности. Он, безусловно, продемонстрировал способности к формированию политики Республиканской партии… Однако он всегда подчеркивал, что ему неинтересно баллотироваться. У него на уме было что-то более нетривиальное… Америка будет спасена не на избирательных участках, а в плавильных котлах, где формируется культура, как, например, в университетских кампусах… Однажды какая-то женщина спросила его холодно, почему он пришел в их кампус. Он твердо ответил: «Когда люди перестают разговаривать, вот тогда и начинается насилие».
Ynet (Ришон-ле-Цион, Израиль)
«Друг Израиля с львиным сердцем»: наследие Чарли Кирка как поборника Израиля вызывает общественный резонанс после его убийства
Американский консервативный активист Чарли Кирк… не делал никакого секрета из своей решительной поддержки Израиля, и она была определяющей частью его публичного имиджа. Он часто называл Израиль важнейшим союзником США и защищал его международный статус после нападения «Хамаса» 7 октября и последовавшей за этим войны в Газе.
Turning Point USA, студенческая организация, основанная Кирком в подростковом возрасте, поддерживает тесные связи с произраильскими группами и часто приглашает на свои конференции выступающих с произраильской поддержкой. Сам Кирк ранее посещал Израиль и, по словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, был приглашен им с очередным визитом, который так и не состоялся.