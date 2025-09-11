Задержаны организаторы подставных ДТП в Мытищах

В Подмосковье полиция раскрыла преступную группу из пяти человек, которые инсценировали ДТП в Мытищах для получения страховых выплат. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

По данным следствия, с 2024 года злоумышленники устроили не менее шести аварий. При съезде с дороги с круговым движением они на легковом автомобиле догоняли большегрузы, заезжали в их «слепую зону» и намеренно врезались в заранее поврежденные машины. Такая схема позволила преступникам незаконно получить страховые выплаты на сумму свыше 2 млн руб. В двух случаях выплаты не состоялись по причинам, не зависящим от участников группы.

Возбуждено шесть уголовных дел по ст. 30 и ст. 159.5 УК. Они объединены в одно производство. Все подозреваемые заключены под стражу.

Во время обысков у автоподставщиков изъяли мобильные телефоны, банковские карты и другие документы, подтверждающие их преступную деятельность. Расследование дела продолжается.