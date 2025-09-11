Впервые на выборах в Прикамье будут работать молодежные избирательные комиссии

На выборах губернатора Прикамья в этом году будут работать две молодежные участковые избирательные комиссии (УИК). Как сообщает telegram-канал Молодежного парламента при Законодательном собрании Пермского края, в них войдут члены молодежных избиркомов и парламентов. Средний возраст сотрудников этих участков — 19 лет и 23 года. Всего в составы УИК входят пять членов Молодежного парламента Прикамья, которые будут работать на предстоящих выборах.

В единый день голосования, 14 сентября 2025 года, в Пермском крае пройдут выборы губернатора. «Муниципальный фильтр» для участия прошли пять кандидатов. Среди них — действующий глава региона Дмитрий Махонин, первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова, лидер фракции ЛДПР в заксобрании Олег Постников, лидер фракции партии «Новые люди» в заксобрании Денис Шитов, представитель партии пенсионеров Людмила Караваева. Голосование будет проходить в течение трех дней подряд — 12, 13 и 14 сентября. Также будут выбраны восемь основных (Березники, Бардымский, Еловский, Карагайский, Кишертский, Куединский, Сивинский, Частинский округ) и трое дополнительных (Горнозаводский, Кизеловский, Лысьвенский округ) депутатов в органы местного самоуправления. Всего будет замещено 140 мандатов депутатов местных дум.