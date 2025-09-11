Нижегородские закаты украсили подпорную стенку Канавинского моста
Художники закончили создавать граффити с нижегородскими закатами на подпорной стенке Канавинского моста. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.
1 / 4
На фоне закатов художники изобразили Стрелку, воздушные шары, собор Александра Невского, Рождественскую церковь и многодетную семью. По словам мэра, это главные нижегородские ценности.
Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году с подпорной стены Канавинского моста из-за ремонта пришлось убрать рисунок крокодила. В мае того же года Юрий Шалабаев провел в своих соцсетях опрос, что нарисовать на месте рептилии. Больше всего голосов набрали варианты «восстановить рисунок крокодила» и «нижегородский закат». Крокодила на стену вернули, но глава города пообещал найти место и для заката.