Более десяти человек погибли из-за наводнения на Бали

Сильные наводнения на индонезийском острове Бали стали причиной гибели 14 человек, среди них — одна иностранка. Еще двое считаются пропавшими без вести, пишет местное издание Jakarta Globe. Стихийное бедствие началось вечером 9 сентября из-за проливных дождей, которые не прекращались более суток.

Наибольшие разрушения зафиксированы в столице провинции Денпасар, а также в округах Джембрана, Гианьяр, Клунгкунг, Бадунг и Табанан. В округе Джембрана эвакуировали 85 человек, чьи дома оказались подтоплены. Сотни людей были вынуждены искать временное убежище в школах, храмах и других общественных зданиях.

На место происшествия направлены около 200 сотрудников экстренных служб и тяжелая техника. Президент Индонезии Прабово Субианто распорядился принять срочные меры по помощи пострадавшим как на Бали, так и в соседней провинции Восточная Нуса-Тенгара. Там также произошло подтопление и есть жертвы.