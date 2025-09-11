Два водителя погибли в ДТП на трассе в Красноярском крае

В Красноярском крае в столкновении Audi и фургона «Газель» погибли водители автомобилей. Обстоятельства аварии выясняет Госавтоинспекция, сообщает Telegram-канал регионального МВД России.

По информации ведомства, авария произошла на 14-м км трассы Шарыпово—Ужур—Балахта. Водитель Audi выехал на встречную полосу, где врезался в фургон «Газель». От удара отечественный автомобиль загорелся. Оба водителя скончались от полученных травм до прибытия скорой.

Илья Николаев