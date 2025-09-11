Клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка стали чаще улыбаться

Технология оплаты улыбкой набирает популярность среди клиентов Волго-Вятского банка Сбербанка. За первые семь месяцев 2025 года жители совершили 18 млн покупок с помощью биометрии, что в 15 раз превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Каждый месяц через сервис «Оплата улыбкой» совершалось в среднем 2,5 млн покупок, при этом сумма чека составляла 665 руб. Максимальная покупательская активность пришлась на апрель, когда пользователи совершили свыше 3,5 млн транзакций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ПАО Сбербанк Фото: предоставлено ПАО Сбербанк

Самым улыбчивым регионом стал Пермский край, где с начала года количество проведенных транзакций превысило отметку в 3,5 млн. На втором месте — Нижегородская область с количеством покупок 3,4 млн. Замыкает тройку лидеров Татарстан с 2,4 млн покупок улыбкой.

Жители Удмуртии за первые семь месяцев оплатили «улыбкой» 2,2 млн покупок, а Кировской области — более 1,7 млн. Во Владимирской области и Чувашии было совершено более 1,5 млн оплат, в Марий Эл — более 900 тыс., а в Мордовии – более 670 тыс.

«Сбер постоянно внедряет новые технологии, делая финансовые операции проще и быстрее. Рост числа транзакций показывает, что жители оценили удобство сервиса «Оплата улыбкой». В августе мы вернули бесконтактную оплату покупок для владельцев айфонов. Наша цель — быть надежным помощником в повседневных делах, и мы продолжим развивать технологичные решения, которые будут упрощать финансовые операции»,— сказал председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко.

Сервис оплаты по биометрии Сбер запустил летом 2023 года и популярность сервиса постоянно растет. На территории присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка уже установлено более 1,2 тыс. био-терминалов.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015

ПАО Сбербанк