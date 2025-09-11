Клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка стали чаще улыбаться
Жители девяти регионов оплатили «улыбкой» 18 млн покупок
Технология оплаты улыбкой набирает популярность среди клиентов Волго-Вятского банка Сбербанка. За первые семь месяцев 2025 года жители совершили 18 млн покупок с помощью биометрии, что в 15 раз превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Каждый месяц через сервис «Оплата улыбкой» совершалось в среднем 2,5 млн покупок, при этом сумма чека составляла 665 руб. Максимальная покупательская активность пришлась на апрель, когда пользователи совершили свыше 3,5 млн транзакций.
Фото: предоставлено ПАО Сбербанк
Самым улыбчивым регионом стал Пермский край, где с начала года количество проведенных транзакций превысило отметку в 3,5 млн. На втором месте — Нижегородская область с количеством покупок 3,4 млн. Замыкает тройку лидеров Татарстан с 2,4 млн покупок улыбкой.
Жители Удмуртии за первые семь месяцев оплатили «улыбкой» 2,2 млн покупок, а Кировской области — более 1,7 млн. Во Владимирской области и Чувашии было совершено более 1,5 млн оплат, в Марий Эл — более 900 тыс., а в Мордовии – более 670 тыс.
«Сбер постоянно внедряет новые технологии, делая финансовые операции проще и быстрее. Рост числа транзакций показывает, что жители оценили удобство сервиса «Оплата улыбкой». В августе мы вернули бесконтактную оплату покупок для владельцев айфонов. Наша цель — быть надежным помощником в повседневных делах, и мы продолжим развивать технологичные решения, которые будут упрощать финансовые операции»,— сказал председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко.
Сервис оплаты по биометрии Сбер запустил летом 2023 года и популярность сервиса постоянно растет. На территории присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка уже установлено более 1,2 тыс. био-терминалов.
Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015
ПАО Сбербанк
Реклама