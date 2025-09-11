Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Дефляция закрепляет тренд

Почему дешевеют товары и услуги

В России впервые за три года произошло снижение цен за месяц. По данным Росстата, в августе потребительские товары подешевели почти на 0,5%, а годовая инфляция опустилась до чуть более 8%. По данным аналитиков, последний раз месячная дефляция фиксировалась в августе 2022 года. Тогда индекс потребительских цен составил почти 99,5%. Цены на продовольственные товары в августе снизились почти на 1%, что выше июльского показателя в 0,5%, отметили в Минэкономиразвития. Услуги подешевели в августе более чем на 0,5%, но по сравнению с 2024 годом их стоимость увеличилась на 11%, подчеркнули в Росстате.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Теперь Центробанк постарается закрепить тренд на дефляцию, полагает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец: «Важен не сам факт того, что мы увидели дефляцию. Сейчас сюрприз именно в том, что она оказалась более глубокой, чем это предполагали предварительные недельные данные. В целом замедление роста цен идет фронтально. Посмотрели на маленькую корзину — маленькое замедление, на большую корзину — большее. И действительно годовая инфляция уже спустилась на 8,1%, а значит, по итогам третьего квартала она уйдет ниже 8%. Это точно заметно ниже, чем предполагалось даже в июльском прогнозе ЦБ. Поэтому такая инфляция говорит, что можно снижать на 2 процентных пункта. Но все-таки пятничное решение будет не только о настоящем моменте, но и о будущем.

Как эксперты оценивают перспективы смягчения монетарной политики ЦБ

Важно и то, что рубль начал слабеть, и регулятор может проявить некоторую осторожность, подождать, каков будет эффект, где остановится, когда пыль осядет. Ну и, конечно же, суперважная вводная — это обновление бюджета на 2025-й и 2026 годы, которое будет озвучено для широкой публики к концу сентября, но, вероятно, общие вводные окажутся на столе у Центробанка 12 сентября. В таком контексте можно говорить о том, что никуда не делись ожидания того, что ставка может быть снижена на 200 базисных пунктов. Но если за сценой есть какие-то большие сюрпризы по бюджету, или рубль поведет себя как-то неожиданно, то мы можем увидеть более осторожный шаг в 1 процентный пункт до 17% и жесткую коммуникацию от регулятора».

Как подчеркнули в Росстате, в период с 2020 года месячная дефляция фиксировалась только пять месяцев. В остальные месяцы индексы потребительских цен превышали 100%, добавили в ведомстве. Поэтому нынешние показатели можно считать позитивным рекордом, отмечает директор аналитического департамента «ИК Регион» Валерий Вайсберг: «Отчасти фактором здесь послужила новая компонента, которая активно влияет на инфляцию в мае и в августе, — это экскурсионное обслуживание. Оно тоже способствовало дополнительному снижению темпов роста цен и увеличило дефляцию. Если говорить про август, рост цен в услугах и в целом по месяцу показал один из лучших результатов за всю историю.

Как на предпринимателях отражается разворот макроэкономического тренда

Если говорить про сентябрь, то мы увидели, что цены на топливо опять заметно выросли, и это привело к ускорению инфляции. Во всех остальных компонентах ситуация скорее соответствует сезонным трендам, поэтому нынешние цифры по инфляции вряд ли заметно влияют на прогноз, хотя, конечно, сглаженные темпы в августе уже заметно ниже целей Центрального банка. Но ускорение инфляции в сентябре для регулятора не будет основанием для какого-то смягчения риторики или более значительного снижения ставки».

Почти весь август Росстат фиксировал дефляцию, кроме одной недели — с 19 по 25 число. Заметнее всего за месяц подешевели картофель — на 30%, свекла — на 26%, а также капуста и морковь — на 25%. При этом сильнее остальных продуктов подорожали огурцы — на 12%. Среди услуг сильнее всего снизились цены на проезд в поездах — сразу на 27%.

Александра Абанькова

