Дефляция закрепляет тренд

В России впервые за три года произошло снижение цен за месяц. По данным Росстата, в августе потребительские товары подешевели почти на 0,5%, а годовая инфляция опустилась до чуть более 8%. По данным аналитиков, последний раз месячная дефляция фиксировалась в августе 2022 года. Тогда индекс потребительских цен составил почти 99,5%. Цены на продовольственные товары в августе снизились почти на 1%, что выше июльского показателя в 0,5%, отметили в Минэкономиразвития. Услуги подешевели в августе более чем на 0,5%, но по сравнению с 2024 годом их стоимость увеличилась на 11%, подчеркнули в Росстате.

Теперь Центробанк постарается закрепить тренд на дефляцию, полагает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец: «Важен не сам факт того, что мы увидели дефляцию. Сейчас сюрприз именно в том, что она оказалась более глубокой, чем это предполагали предварительные недельные данные. В целом замедление роста цен идет фронтально. Посмотрели на маленькую корзину — маленькое замедление, на большую корзину — большее. И действительно годовая инфляция уже спустилась на 8,1%, а значит, по итогам третьего квартала она уйдет ниже 8%. Это точно заметно ниже, чем предполагалось даже в июльском прогнозе ЦБ. Поэтому такая инфляция говорит, что можно снижать на 2 процентных пункта. Но все-таки пятничное решение будет не только о настоящем моменте, но и о будущем.

Важно и то, что рубль начал слабеть, и регулятор может проявить некоторую осторожность, подождать, каков будет эффект, где остановится, когда пыль осядет. Ну и, конечно же, суперважная вводная — это обновление бюджета на 2025-й и 2026 годы, которое будет озвучено для широкой публики к концу сентября, но, вероятно, общие вводные окажутся на столе у Центробанка 12 сентября. В таком контексте можно говорить о том, что никуда не делись ожидания того, что ставка может быть снижена на 200 базисных пунктов. Но если за сценой есть какие-то большие сюрпризы по бюджету, или рубль поведет себя как-то неожиданно, то мы можем увидеть более осторожный шаг в 1 процентный пункт до 17% и жесткую коммуникацию от регулятора».

Как подчеркнули в Росстате, в период с 2020 года месячная дефляция фиксировалась только пять месяцев. В остальные месяцы индексы потребительских цен превышали 100%, добавили в ведомстве. Поэтому нынешние показатели можно считать позитивным рекордом, отмечает директор аналитического департамента «ИК Регион» Валерий Вайсберг: «Отчасти фактором здесь послужила новая компонента, которая активно влияет на инфляцию в мае и в августе, — это экскурсионное обслуживание. Оно тоже способствовало дополнительному снижению темпов роста цен и увеличило дефляцию. Если говорить про август, рост цен в услугах и в целом по месяцу показал один из лучших результатов за всю историю.

Если говорить про сентябрь, то мы увидели, что цены на топливо опять заметно выросли, и это привело к ускорению инфляции. Во всех остальных компонентах ситуация скорее соответствует сезонным трендам, поэтому нынешние цифры по инфляции вряд ли заметно влияют на прогноз, хотя, конечно, сглаженные темпы в августе уже заметно ниже целей Центрального банка. Но ускорение инфляции в сентябре для регулятора не будет основанием для какого-то смягчения риторики или более значительного снижения ставки».

Почти весь август Росстат фиксировал дефляцию, кроме одной недели — с 19 по 25 число. Заметнее всего за месяц подешевели картофель — на 30%, свекла — на 26%, а также капуста и морковь — на 25%. При этом сильнее остальных продуктов подорожали огурцы — на 12%. Среди услуг сильнее всего снизились цены на проезд в поездах — сразу на 27%.

