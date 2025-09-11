На спуске к монументу Дружбы народов в Ижевске обустроят амфитеатр. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. На это выделено 7,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Работы будут выполнены в рамках благоустройства Центральной площади в районе спуска к монументу Дружбы народов. Заявки от конкурсантов принимаются до 17 сентября, а объект необходимо сдать до 30 ноября. Гарантия на качество работ составит пять лет.

Анастасия Лопатина