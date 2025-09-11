Количество квот на проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет средств ОМС в этом году в Нижегородской области увеличено на 76% — до почти 3 тыс., треть из которых впервые оплачивает региональный бюджет. Это максимальный показатель за последние годы: власти считают ЭКО одной из ключевых мер, способных повлиять на демографическую ситуацию в регионе. Кто сейчас обращается за ЭКО и почему процедуру, если в ней есть необходимость, не стоит откладывать, рассказала директор клиники «Аист» Татьяна Макарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: клиника «Аист» Фото: клиника «Аист»

— Количество пар, которые обращаются в нижегородские клиники для проведения процедуры ЭКО, в последние годы стабильно — их порядка 1,5-2 тыс. Самый большой процент обращений — от супругов старше 35 лет.

К сожалению, по-прежнему есть такой стереотип, что ЭКО — это крайняя мера, поэтому семьи долго ждут, надеются на чудо и идут к репродуктологам порой слишком поздно. Это ошибка: эффективность репродуктивных технологий напрямую зависит от возраста женщины. Если у пары уже есть диагноз «бесплодие», ЭКО нельзя надолго откладывать: по статистике, если в 25-35 лет беременностью заканчиваются до 80% процедур ЭКО, то после 40 лет — только 5-7%.

Современная молодежь в принципе не торопится становиться родителями, но мнение врачей однозначно: задумываться о детях стоит как можно раньше. Если женщина старше 35 лет, вероятность беременности снижается как в естественном цикле, так и при проведении ЭКО. Поэтому, если желанная беременность не наступает в течение полугода-года, — это уже повод для серьезного обследования и, при необходимости, направления к репродуктологу.

Здорово, что сейчас о возможностях репродуктивных технологий говорят больше и что власти в целом усиливают поддержку семей. На мой взгляд, когда молодые люди задумываются о рождении детей, для них принципиальны два вопроса: жилье и доход. Поэтому, наверное, никогда не потеряют актуальности льготная семейная ипотека, дополнительные рабочие места для молодежи, пособия на детей.

Особая поддержка нужна одиноким женщинам детородного возраста: несмотря на то, что современная медицина может помочь им завести ребенка, немногие решаются на это, в том числе в силу финансового фактора.

Записала Татьяна Салахетдинова