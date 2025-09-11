В Самарской области вынесли приговор браконьеру, застрелившему лося

В Самарской области суд взыскал штраф с 38-летнего жителя Челно-Вершинского района, застрелившего лося во время незаконной охоты. У виновного также конфисковано оружие и снегоход. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Браконьер осужден по п. «а», «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства).

Как выяснили следователи, в январе этого года охотник без права на ведение охоты, передвигаясь на снегоходе в охотничьем угодье «Тархановское» Шенталинского района, застрелил из карабина лося. Ущерб региональному бюджету оценен в размере 80 тыс. руб.

На стадии предварительного расследования подсудимый утверждал, что мясо лося он обнаружил в лесу уже в разделанном виде.

С учетом мнения гособвинителя суд назначил виновному штраф в размере 250 тыс. руб. Кроме того, по требованию прокурора с подсудимого в доход государства взыскана компенсация материального ущерба в трехкратном размере в сумме 240 тыс. руб.

Сабрина Самедова