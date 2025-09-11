Жителю Иркутска грозит срок из-за майнинга по льготному энерготарифу

Сотрудниками следственного управления СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) по факту незаконного потребления электроэнергии. Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о майнинге на сетях, предназначенных для бытового потребления.

По версии следствия, в период с марта 2022 по сентябрь 2025 года 28-летний мужчина добывал криптовалюту в здании, расположенном в центральной части Иркутска. Оплату электроэнергии он производил по льготным тарифам для бытовых нужд. Ущерб электроснабжающей организации оценивается в 16 млн руб.

В выявлении и пресечении незаконной деятельности участвовали сотрудники УФСБ России по Иркутской области. При проведении обысков изъято майнинговое оборудование, мобильные телефоны и легковой автомобиль подозреваемого. На его имущество наложен обеспечительный арест. Ход и результаты расследования уголовного дела контролирует прокуратура Иркутской области. Максимальные санкции по ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Влад Никифоров, Иркутск