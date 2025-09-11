Силы ПВО за сутки сбили 28 дронов в небе над Белгородом

Белгород за сутки подвергся атакам 41 беспилотника. 28 из них удалось сбить. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

При ударах ранены три мирных жителя. Повреждены шесть многоквартирных и шесть частных домов, три социальных и один коммерческий объект, а также три административных здания и 15 автомобилей.

Сегодня утром, по словам господина Гладкова, при атаке ВСУ пострадал один мирный житель. Повреждения получили соцобъект, три машины и две квартиры.