Мошенникам дали до 14 лет за хищение 50 млн руб. с приложений умерших абонентов

Бутырский районный суд Москвы вынес приговор организованному преступному сообществу, члены которого похитили более 50 млн руб. со счетов умерших россиян. Фигурантам назначены сроки от 6 до 14 лет колонии и штрафы от 250 тыс. до 400 тыс. руб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Среди осужденных — сотрудники федеральных операторов сотовой связи и банков. Члены преступного сообщества действовали на территории Москвы, Московской области, Саратовской области, Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя. Пользуясь доступом к базам данных сотовых компаний, банков и госорганов, злоумышленники быстро узнавали о смерти абонентов и перевыпускали их сим-карты. Это позволяло получить контроль над мобильными приложениями умерших и снимать деньги со счетов.

Возбуждено дело по нескольким статьям УК: кража в особо крупном размере, неправомерный доступ к компьютерной информации, незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, а также организация и участие в преступном сообществе.