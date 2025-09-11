Прикамским участникам СВО списали более 525 млн рублей долгов

Судебные приставы Пермского края прекратили 7 051 исполнительное производство по кредитным обязательствам в отношении более 2,2 тыс. участников специальной военной операции из Прикамья.

Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю.

Как сообщает пресс-служба главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю, общая сумма обязательств составляет около 525 млн руб.

В ведомстве отметили, что в отношении граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы с 1 декабря 2024 года на срок свыше года, исполнительные производства по кредитным обязательствам, в том числе ипотеке, прекращаются. При этом сумма кредитных обязательств должника-участника СВО или его супруга не может превышать 10 млн руб.