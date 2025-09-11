В России издали книгу об идеях Си Цзиньпина

В России вышло первое российское исследование о современной китайской идеологии председателя КНР Си Цзиньпина. Презентация коллективной монографии «Современная идеология КНР. Идеи Си Цзиньпина как основа политики Китая», изданной Институтом Китая и современной Азии РАН, пройдет в Москве 16 сентября. «Ъ» ознакомился с ней заранее.

Претендующий на глобальное лидерство Китай, утверждают авторы, неразрывно связан с именем Си Цзиньпина. И России — как важнейшему союзнику Пекина — важно понимать, как формируются стратегические решения китайского руководства.

Издание анализирует ключевые идеи председателя Си по госуправлению и правовой системе, экономике, обороне, региональной и культурной политике, а также внешней политике и международной безопасности.

«Российское общество и государство хорошо знакомы с концептами "мягкой силы" стран Запада, доминировавшими в мире на протяжении последних десятилетий. С какими посылами выходит на международную арену сегодняшний Китай, нам известно значительно меньше»,— отмечается в издании.

Наталия Портякова