Суд в Богдановиче прекратил дело серийного убийцы из-за истечения срока давности

Богдановичский городской суд прекратил уголовное преследование рецидивиста Сергея Паукова из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Согласно материалам суда, с момента преступления Сергея Паукова прошло более 15 лет, поэтому, по закону, он не может быть привлечен к уголовной ответственности.

Согласно данным следствия, с 1997 года по 1998 год Сергей Пауков убивал и совершал разбойные нападения на территории шести регионов: Владимирской, Орловской, Свердловской, Тамбовской, Рязанской областей и Красноярского края. Всего его жертвами стали 13 человек. Рецидивист выбирал жертв для своих преступлений из пожилых мужчин и женщин, которые были пьяны.

В 1998 году Сергей Пауков проник в один из домов на территории Богдановичского района, где нанес хозяйке жилища множественные ножевые ранение, похитил ее имущество и успел скрыться.

В 2001 году на основании врачебной экспертизы Сергей Пауков был признан невменяемым, потому что во время совершения преступлений страдал психическим расстройством. Тогда же Рязанский областной суд назначил ему принудительное стационарное лечение в психиатрической больнице.

В сентябре 2025 года законный представитель и адвокат Сергея Паукова подали в Богдановичский городской суд ходатайство о прекращении уголовного дела об убийстве пенсионерки, поскольку истек срок давности привлечения к уголовной ответственности — с момента преступления прошло 27 лет. Суд удовлетворил ходатайство.

Несмотря на то, что уголовное дело прекратилось, специальная врачебная комиссия и суд будут решать вопрос о дальнейшем принудительном лечении Сергея Паукова в психиатрической больнице.

Артем Путилов