СБ ООН проведет чрезвычайное заседание по инциденту с беспилотниками в Польше

Совет безопасности ООН рассмотрит инцидент с проникновением беспилотников в воздушное пространство Польши. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Польши.

«По запросу Польши состоится чрезвычайное заседание СБ ООН в связи с нарушением польского воздушного пространства»,— говорится в сообщении МИД Польши, опубликованном в соцсети Х.

Премьер-министр Польши Дональд Туск утром в четверг сообщил, что в ночь с 9 на 10 сентября было зафиксировано 19 случаев нарушения воздушного пространства страны, все дроны летели с территории Белоруссии. Польские власти обвинили в этом Россию и активизировали 4-ю статью устава НАТО, предусматривающую «консультации» со странами-членами.

В Кремле комментировать ситуацию отказались и перенаправили вопрос в Министерство обороны РФ. В Минобороны позднее заявили, что в ночь на 10 сентября ВС РФ нанесли удары по объектам ВПК Украины. В ведомстве подчеркнули, что удары по территории Польши не планировались, а дальность БПЛА, якобы пересекших границу, не превышает 700 км. Минобороны РФ выразило готовность провести по этому поводу консультацию с польским военным ведомством.

Анастасия Домбицкая