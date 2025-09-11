Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Глава СК заинтересовался незаконной продажей алкоголя в Сормове

В Нижнем Новгороде после появления в СМИ информации о незаконной торговле суррогатным алкоголем на улице Светлоярской расследуют уголовное дело по ст. 171.3 УК РФ. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе его расследования, сообщили в ведомстве.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По предварительным данным, алкоголь в круглосуточном магазине на территории Сормовского района незаконно продают уроженцы иностранного государства. Следователи выясняют обстоятельства правонарушений. Об установлении подозреваемых пока не сообщается.

