Глава СК заинтересовался незаконной продажей алкоголя в Сормове

В Нижнем Новгороде после появления в СМИ информации о незаконной торговле суррогатным алкоголем на улице Светлоярской расследуют уголовное дело по ст. 171.3 УК РФ. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе его расследования, сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, алкоголь в круглосуточном магазине на территории Сормовского района незаконно продают уроженцы иностранного государства. Следователи выясняют обстоятельства правонарушений. Об установлении подозреваемых пока не сообщается.

Галина Шамберина