Реконструкцию бассейна «Лазурный» в Ярославле продлили еще на год
В Ярославле реконструкция бассейна «Лазурный» продлится до 1 декабря 2026 года. Об этом сообщили в мэрии.
Фото: мэрия Ярославля
«Ъ-Ярославль» сообщал, что реконструкцией занимается группа компаний «ЕКС». Цена контракта — 1,078 млрд руб. По данным карточки контракта портала госзакупок, в настоящий момент оплачено 334 млн руб.
Все работы обещали закончить к концу 2025 года, однако теперь сроки переносятся из-за новых обстоятельств, выявленных в ходе демонтажных работ и влияющих на конструктив здания. Теперь в здании бассейна проведут дополнительное обследование и по его итогам разработают новые проектные решения, которые должны пройти еще экспертизу.
«В соответствии с протоколом инвестиционной комиссии Ярославской области согласовано решение о продлении срока выполнения работ по контракту до 01.12.2026. В настоящее время ведется работа в части устройства новых монолитных конструкций (лестниц), инженерных коммуникаций, закупка оборудования, а также ремонт помещения чаши»,— сообщили в мэрии.