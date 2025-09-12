Совладельцем резидента ОЭЗ «Пермь» стал предприниматель из Новосибирска

В пермском ООО «Био Парма Тек» произошли изменения в учредительском составе. Согласно данным, внесенным в «СПАРК-Интерфакс» 8 сентября, владельцем 25% долей компании стал предприниматель из Новосибирской области Сергей Харитонов. При этом доля совладелицы Александры Семешкиной в проекте сократилась с 50 до 40%, ООО «УБК» — с 50 до 35%.

Согласно Rusprofile, Сергей Харитонов ведет деятельность с 2003 года. Он выступает совладельцем еще четырех компаний, ведущих деятельность на территории Новосибирской области. Среди них — ООО «Спецжилстрой» и «Архонский Квартал», занимающееся арендой и управлением недвижимостью, а также ООО «Стройдвор» и «Технические Системы» в сфере торговли стройматериалами.

ООО «Био Парма Тек» стало резидентом особой экономической зоны «Пермь» в 2024 году. Компания планирует запустить производство импортозамещающих кормовых добавок и белковых продуктов для сельскохозяйственных животных. Инвестиции в проект «Био Парма Тек», с учетом НДС, составят 975 млн руб. По данным «Ъ-Прикамье», основную сумму — 625 млн руб. общество планирует инвестировать в приобретение оборудования, еще 242 млн руб. пойдут на строительство производственных зданий и благоустройство территории. Запуск первой очереди предполагается во втором квартале 2026 года, срок окупаемости проекта — пять лет. Собеседники «Ъ-Прикамье» рассказывают, что новое предприятие ежегодно собирается производить около 1 тыс. тонн белковых концентратов и кормовых добавок и выйти на ежегодный объем выручки более 1,6 млрд руб. Основными потребителями продукции БПТ должны стать местные птицефабрики, а также заводы по производству комбикормов. Строить новое производство «Био Парма Тек» собирается полностью на собственные средства.