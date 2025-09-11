Число автосалонов в городах-миллионниках России снизилось на 30% с начала года

С начала 2025 года в России наблюдается массовое закрытие автосалонов, особенно заметное в городах с населением свыше миллиона жителей. По данным исследования сервиса «Яндекс Карты», с которым ознакомился Forbes, к 1 сентября общее число автосалонов в стране сократилось в среднем на 9%, однако в отдельных городах-миллионниках падение достигло около 30%.

Наибольшее снижение зафиксировано в Ростове-на-Дону (–29,3%), Воронеже (–18,8%), Волгограде (–18,3%), Самаре (–18,2%) и Красноярске (–17,2%). На крупных рынках страны также отмечен значительный спад: в Москве количество автосалонов уменьшилось на 11,1%, а в Санкт-Петербурге — на 17,6%. Менее всего пострадали рынки Уфы и Краснодара, где число автосалонов сократилось незначительно.

Гендиректор компании «Рольф» Светлана Виноградова объяснила ситуацию тем, что «оптимизация дилерской сети не разовая мера, а часть системной работы». При этом, уточнила она, сокращение одних рынков привело к открытию новых — например, Haval в Санкт-Петербурге и Tank в Москве. По словам заместителя гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Рената Тюктеева, часть франшиз, которые еще полтора года назад работали стабильно, сейчас ушли либо в ноль, либо в минус по операционной прибыли. Основным фактором влияния эксперт назвал размер ключевой ставки.

Согласно данным «Автостата», в первом квартале 2025-го было расторгнуто 154 дилерских контракта, преимущественно с китайскими брендами. Во втором квартале их число увеличилось до 378. Среди наиболее пострадавших марок — Kaiyi (30 контрактов), Dongfeng (24), XCITE (20), JAECOO (16) и BAIC (15).