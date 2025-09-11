Житель Чайковского предстанет перед судом за ложное сообщение о мошенниках, оформивших на него кредиты

Следствием отдела МВД России по Чайковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении заведомо ложного доноса. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Ранее молодой человек обратился в полицию с заявлением о том, что мошенники якобы получили доступ к его личному кабинету на портале «Госуслуги» и от его имени оформили кредиты на общую сумму 3 млн руб. Гражданин был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления, однако настаивал на своем и требовал найти виновных.

В ходе следствия факт взлома личного кабинета на портале «Госуслуги» не подтвердился. Собранные доказательства, включая данные из отделений банков, а также свидетельские показания, полностью опровергли доводы молодого человека о его непричастности к оформлению кредитов. Установлено, что договоры заключены им лично, а возбуждение уголовного дела он инициировал, чтобы в дальнейшем использовать это в качестве основания для признания себя банкротом.

В настоящее время обвиняемый ожидает приговора суда. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.