В ХМАО сменился начальник судебного департамента

Начальником управления судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югра) назначен Юрий Имидеев, сообщила пресс-служба судов Югры. Он официально вступил на должность 10 сентября.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Юрий Имидеев окончил Московский военный институт Федеральной пограничной службы. После чего 25 лет прослужил в пограничных войсках. В 2019 года занял должность заместителя начальника управления судебного департамента в ХМАО. Курировал такие направления, как организационно-правовое обеспечение деятельности судов, госслужба, кадровая политика и противодействие коррупции.

Ранее Сергей Сухинин покинул пост начальника управления судебного департамента в ХМАО в связи с выходом на пенсию. Он руководил управлением с 2009 года.

Есуман Ислонова