Экс-глава ЗАГС Татарстана получила 4 года условно за хищение премий на 16 млн рублей

Бывшую главу Управления ЗАГС Татарстана Гульшат Нигматуллину приговорили к четырем годам условно и назначили штраф в размере 500 тыс. руб. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал» из зала заседания в Вахитовском районном суде.

Два других фигуранта дела — бывший замглавы Ренат Ахметзянов и главный бухгалтер Ландыш Шарафутдинова — получили 1 год 8 месяцев и 1 год 6 месяцев условно соответственно.

По версии следствия, Гульшат Нигматуллина поручила своему заместителю и главному бухгалтеру собрать премии с 26 сотрудников ЗАГС за перевод актовых записей с латинской графики на русский язык и передать ей. Общая сумма похищенных выплат составила 16,4 млн руб.

В последнем слове в суде Гульшат Нигматуллина просила суд о снисхождении из-за больного 27-летнего сына, который имеет вторую группу инвалидности.

Диана Соловьёва