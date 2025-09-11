ММК продолжает работу по верификации данных с автоматических систем контроля выбросов

Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») с участием представителей Росприроднадзора верифицировал передачу данных с 12 источников выбросов кислородно-конверторного цеха (ККЦ).



В августе 2025 года ММК первым из предприятий черной металлургии верифицировал передачу данных с АИС контроля выбросов (КВ). Тогда были приняты в эксплуатацию средства измерения на газоочистных установках дуговой сталеплавильной печи №2 электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ), в системах аспирации зоны охлаждения и выгрузки агломерата агломашин №1, 2 аглофабрики №5.

Новые АИС КВ в ККЦ осуществляют мониторинг работы газоочистного оборудования и обеспечивают точное измерение концентрации пыли и физических характеристик отходящих газов. Данные в онлайн формате передаются в государственный реестр Росприроднадзора.

В настоящее время на предприятии функционируют 50 систем, данные с которых передаются в диспетчерский экологический комплекс ММК, где консолидируется вся информация, позволяющая в режиме реального времени отслеживать технологические процессы, с помощью технологии «машинного зрения» распознавать сверхнормативные выбросы ККЦ, ЭСПЦ, доменного и коксового цехов и анализировать рассеивание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с помощью математической модели. Всего на предприятии планируется установка 127 АИС.

Дополнительным инструментом контроля качества атмосферного воздуха на территории ММК, в границах санитарно-защитной зоны и на территории города Магнитогорска является мониторинг, осуществляемый на восьми стационарных постах наблюдения сети Росгидромет, трех стационарных постах ММК, двух точках контроля центра экологического мониторинга Челябинской области и четырех передвижных постах ММК.

«ММК придерживается ответственного подхода к охране окружающей среды, последовательно внедряя современные технологии контроля выбросов и обеспечивая прозрачность экологической информации. В непрерывном режиме на комбинате выполняется около 3000 замеров концентраций загрязняющих веществ, 375 замеров метеорологических параметров. Всего мониторинг ведется на 50 точках контроля с определением до 20 загрязняющих веществ. Информация о качестве атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны размещается на сайте ММК в онлайн режиме», - отметил главный специалист по экологии ПАО «ММК» ММК Игорь Бурмистров.

