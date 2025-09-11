Под Стерлитамаком из-за аварии с тягачом погиб водитель легкового автомобиля

Сегодня утром на трассе Р-240 Уфа – Оренбург автомобиль Lada Kalina и тягач с полуприцепом DAF столкнулись и съехали в кювет, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии. В результате аварии 35-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте.

ДТП случилось на участке автодороги в обход Стерлитамака в сторону Уфы. Из машины погибшего достали сотрудники МЧС с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. На месте аварии также работают сотрудники Госавтоинспекции и медики.

Майя Иванова