В Орске будет благоустроена площадь Кирилова

В Орске будет реализован проект по преобразованию площади Кирилова. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Артем Воробьев.

Идеи по разработке проекта принимаются и от жителей Орска. Ранее в историческом центре города уже были завершены работы по благоустройству сада Шевченко и сквера Богдана Хмельницкого, а сквер Пушкина находится на завершающей стадии обновления.

В случае победы в конкурсе Орск получит федеральный грант, и работы по благоустройству площади Кирилова начнутся в 2027 году.

Андрей Сазонов