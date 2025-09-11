В Ижевске по улице Пушкинская ликвидировали нерегулируемые пешеходные переходы

В Ижевске на ул. Пушкинская закрыли нерегулируемые пешеходные переходы напротив домов № 161 и № 165, сообщает пресс-служба администрации города. Вместо них открыли новый переход напротив здания № 130, который пока работает в нерегулируемом режиме. В дальнейшем здесь планируется установка светофора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Для безопасности пешеходов нанесена разметка, установлены ограждения и сделаны предупреждающие надписи на тротуарах: «Внимание! Переход закрыт».

Анастасия Лопатина