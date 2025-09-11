Возведение школы в Красном Бору подорожало на 20 млн рублей

В Ярославской области объявлены повторные торги по поиску подрядной организации для строительства школы на 1100 мест в Красном Бору. Согласно данным с сайта госзакупок, начальная цена контракта определена в 1,323 млрд руб., что на 20 млн руб. больше, чем на первых торгах. Отметим, что аукцион, стартовавший в мае, не состоялся из-за отсутствия заявок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Изменился и заказчик: если ранее им выступало МКУ «Многофункциональный центр развития», то теперь это МОУ ЯМР «Заволжская средняя школа». Однако сроки выполнения работ остались прежними — до 5 августа 2027 года.

Ранее в ГКУ ЯО «Агентство по обеспечению функционирования системы образования Ярославской области» сообщали, что школа будет иметь переменную этажность – от трех до четырех этажей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«В здании разместятся несколько спортивных залов и лыжная база. Для школьного музея будет предусмотрен отдельный блок помещений»,— сообщали в «Агентстве».

Алла Чижова