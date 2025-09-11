Бухгалтер муниципального предприятия в Дебесах осуждена за растрату 19 млн рублей

Кезский райсуд вынес приговор бывшему главному бухгалтеру муниципального предприятия села Дебесы. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии, фигурантка признана виновной в растрате денежных средств и неправомерном обороте средств платежей (ст. 160, ст. 187 УК РФ).

Суд установил, что с декабря 2020 года по март 2024 года подсудимая, используя свое служебное положение, похищала деньги коммунальной организации через поддельные платежные поручения, перечисляя их на счета своих родственников. Общая сумма ущерба составила более 19 млн руб.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил фигурантке наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 100 тыс. руб. Также сохранен арест на банковские счета и имущество осужденной. Приговор еще не вступил в законную силу.

Анастасия Лопатина