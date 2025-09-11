Авиарейсы между Ярославлем и Пермью продлили до конца года

Полетная программа из Перми в Ярославль продлена до конца 2025 года, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на министерство транспорта Пермского края. Сейчас расписание действует до конца октября. Обновленные данные появятся позже, так как летнее расписание сменяется на зимнее в октябре.

Рейсы выполняются по пятницам и воскресеньям авиакомпанией «Руслайн» на самолетах CRJ 100/200, рассчитанных на 50 пассажиров. Минимальная цена билета составляет 3 тыс. руб.

Правительство Пермского края внесло проект поправок в краевой бюджет для увеличения расходов на субсидирование авиаперевозок между Пермью и Ярославлем. Ежегодно каждому региону необходимо выделять 38,06 млн руб. В прошлом году эти рейсы обслуживала компания «ЮВТ Аэро».

Антон Голицын