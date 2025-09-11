«Как насчет экономики, кто работать будет?»

11 сентября истекает срок, чтобы иностранцам без необходимых документов легализоваться или покинуть Россию. Тем, кто откажется, грозит депортация. Ранее Рособрнадзор сообщил, что в новом учебном году большинство детей мигрантов не смогли поступить в российские школы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что не все меры против нелегальной миграции эффективны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Министерство внутренних дел Российской Федерации официально предупредило нелегальных мигрантов о наступлении дедлайна, чтобы легализоваться, в противном случае им надлежит покинуть страну. Есть большие основания предполагать, что к обозначенному сроку, 10-му сентября, далеко не все успели оформить необходимую документацию. При этом соответствующий указ президента уже один раз продлевался. Изначально там была прописана дата 30 апреля.

Тем временем Рособрнадзор отчитался: без малого 90% детей иностранцев, читай мигрантов, не были приняты в российские школы. Большая часть по причине неправильно оформленных документов. Из тех же, кто сумел пройти данный этап, половина завалила вступительный тест по русскому языку. Важно сказать, что указанный выше список документов очень внушительный. В частности, родители ребенка должны предоставить медицинское заключение об отсутствии у него инфекционных заболеваний и все заверить, апостилировать, согласовать и так далее.

Что же в итоге? Из 23 тыс. детей, от родителей которых поступили заявки, учиться грамоте пойдут около 2 тыс. В этой связи возникает вопрос: что делать остальным, чем заниматься? Нанимать репетиторов? Идти в частную школу или оказаться предоставленным самому себе?

Естественно, что такой ребенок или подросток предпочтет общаться исключительно с земляками. А возможно, и с такими же не принятыми в школу и без определенных занятий. К чему все это может привести, выводы делайте сами.

Нелегальная миграция — это очень большая проблема и не только в России. И решать ее, безусловно, надо. Вопрос в том, как именно, какими методами. Только запретами? Или попытаться найти более креативное решение. Возможно, оно скоро появится. По крайней мере, этим вплотную занимаются. Депутаты периодически что-то по этой теме предлагают. При этом остается большая опасность, что эффект может оказаться обратным.

К слову, как насчет экономики, кто работать будет — улицы мести, кирпичи класть? Звучат предложения, мол, давайте завезем (нет, все-таки нужно говорить пригласим) других мигрантов, например, из Юго-Восточной Азии или из Африки. У нас теперь есть новый союзник — Северная Корея — если нужно точно плечо подставят. Сложно сказать, будут ли они лучше. А как с нашими российскими работниками? Как бы не получилось так, что и мигранты не уедут, и кадров нужных так и не найдется.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе