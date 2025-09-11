Замминистра культуры Башкирии Ильнур Мухьянов покинул пост

Занимавший с января 2022 года пост заместителя министра культуры Башкирии Ильнур Мухьянов покинул пост, сведения о нем удалены со страницы о структуре ведомства на официальном сайте.

Как сообщили «Ъ-Уфа» в министерстве, решение об увольнении принято по личной инициативе работника.

В минкульте Ильнур Мухьянов курировал вопросы социокультурной деятельности. Ранее уроженец Ишимбайского района работал в Башкирском государственном университете, Башгосфилармонии, региональном Управлении Федеральной миграционной службы. Также он возглавлял Макаровский сельсовет Ишимбайского района, районный отдел культуры, занимал пост заместителя главы администрации Ишимбайского района по социальным вопросам. С 2019-го по 2022 год господин Мухьянов был главным советником по работе с органами местного самоуправления в управлении главы Башкирии по взаимодействию с муниципалитетами. Входит в конкурсную комиссию Фонда грантов главы Башкирии.

В марте этого года Ильнур Мухьянов признан Заслуженным работником культуры Башкирии.

Сейчас первым заместителем министра культуры Амины Шафиковой является Наталья Лапшина, а обязанности заместителей министра распределены между Ринатом Гайсиным, Эльзой Карамурзиной и Гульдар Хамитовой.

