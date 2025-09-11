На новосибирских выборах откроют 1757 избирательных участков

На выборах в Новосибирской области будет задействовано около 15 тыс. членов участковых избирательных комиссий (УИК). 12 сентября в регионе откроются 1757 избирательных участков, говорится в сообщении облизбиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

873 участка оборудованы средствами видеонаблюдения. На них смогут проголосовать более 80% от общего числа избирателей. «На 93 УИК Новосибирской области имеются трафареты с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Кроме того, на 23 избирательных участках будут работать сурдопереводчики для комфортного голосования избирателей с нарушением слуха»,— отметили в избирательной комиссии Новосибирской области.

Голосование будет трехдневным и завершится в 20:00 14 сентября. Жителям региона предстоит избрать 76 депутатов законодательного собрания, а также депутатов ряда муниципальных парламентов. Всего в регионе насчитывается 2,185 млн избирателей.

Валерий Лавский