ФК «Уфа» сыграет в Кубке России с любительской командой «Фанком» из Кирова

Футбольный клуб «Уфа» в четвертом раунде Кубка России сыграет с командой «Фанком» из Кирова, выступающей в любительской Третьей лиге — четвертом дивизионе российского футбола. Матч должен состояться 23-25 сентября в Кирове, точная дата будет известна позднее.

«Фанком» начал путь в Кубке России с первого круга, в котором клубу была присуждена техническая победа из-за неявки соперника, казанского «Сокола». Во втором раунде команда по серии пенальти обыграла кировское «Динамо» (основное время — 1:1, послематчевые пенальти — 13:12), в третьем раунде победила «Химик» из Дзержинска (0:0, 4:3 по пенальти).

Для клуба из Башкирии «Фанком» будет первом соперником в текущем розыгрыше турнира. В прошлом году «Уфа» преодолела четвертый раунд, победив астраханский «Волгарь» (1:1, 5:4 по пенальти), но вылетела на следующем этапе, уступив со счетом 0:1 ярославскому «Шиннику».

Для выхода в первый четвертьфинальный этап нужно победить в четвертом, пятом и шестом раундах. Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА.

Идэль Гумеров