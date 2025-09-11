Замминистра строительства Башкирии оштрафован за непредоставление жилья сиротам

Заместителя министра строительства и архитектуры Башкирии Владислава Сидоркина оштрафовали на 10 тыс. руб. за нарушение условий расходования межбюджетных трансфертов (ч. 1 ст. 15.15.3 КоАП РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, проверка установила, что в 2024 году министерство и администрация Белорецкого района заключили соглашение о выделении средств на покупку жилья детям-сиротам в виде инвестиций в строительство многоквартирного дома. Однако до декабря 2024 года проект не был реализовал, дом в Белорецке не построен. В то же время муниципалитет принял работы и полностью оплатил их за счет субсидий, не предъявив претензий к подрядчику.

«Ввод дома в эксплуатацию и предоставление квартир детям-сиротам находятся на контроле надзорного ведомства»,— отмечается в пресс-релизе.

Майя Иванова