Антициклон продолжит сохранять тепло в Петербурге 11 сентября

В четверг, 11 сентября, в Северной столице задержится преимущественно солнечная и сухая погода, а дневная температура на 6-7 градусов превысит климатическую норму. Это произойдет благодаря западной периферии обширного антициклона, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в Санкт-Петербурге будет колебаться в пределах от +23 до +25 градусов, в Ленинградской области — от +20 до +25 градусов. Ожидается ветер с юго-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 769 мм рт. ст., что превышает норму.

В пятницу, 12 сентября, в регионе без осадков, ночью от +12 до +14 градусов, днем от +22 до +24 градусов.

Артемий Чулков