На Ямале начнут производить косметику из оленьих рогов

В Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) запустили предприятие по переработке пантов северных оленей для производства уходовой косметики, сообщили в правительстве Ямала.

Фото: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа

Косметический концентрат из пантов прошел все проверки на качество и безопасность. Предприятие создали заготовители сырья Олег Гарро, Николай Исаков и производитель косметики Мария Богомазова. В цехах также будут создавать другие компоненты для косметики — экстракты дикорастущих растений и вытяжку из икры сиговых рыб. «На Ямале самое большое поголовье северных оленей, которые живут в экологически чистых районах. Панты — мощный источник свободных аминокислот, полностью усваиваемых организмом»,— сказал Олег Гарро.

Директор департамента экономики ЯНАО Валерий Миронов сообщил, что новая линейка косметики будет выпущена к концу года и дополнит продукцию ямальского бренда «Сила Севера», она будет сертифицирована под брендом «Сделано в России». К ноябрю планируется разработать шесть уходовых средств, при этом испытания уже прошел дневной крем для лица.

Оленьи панты — это молодые неокостеневшие рога оленей, покрытые мягкой бархатистой кожей и наполненные кровью, которые срезают весной, когда они максимально насыщены биологически активными веществами, включая витамины, аминокислоты и минералы. Их используют в народной медицине и при производстве БАДов.

Ирина Пичурина