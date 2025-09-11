Большинство детей-иностранцев прошли тесты по русскому в Ярославской области

В Ярославской области 54 ребенка ребенка-иностранца из 104 подавших заявления прошли тест на знание русского языка, введенный с 1 апреля для поступления в школу. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в министерстве образования региона.

Допущено до тестирования было 95 человек, которые предоставили полный комплект документов. У тех, кто не смог подать полный набор, чаще всего отсутствовали подтверждение прохождения государственной дактилоскопической регистрации ребенка и медицинское заключение об отсутствии у ребенка инфекционных заболеваний.

Результат по тестированию на русский язык детей-иностранцев в Ярославской области оказался выше, чем в целом по России (подали заявления 23,6 тыс. человек, допущено 8,2 тыс., сдали 2,9 тыс.).

Антон Голицын