Половина ижевчан выступила против единой спортивной формы в школах

51% ижевчан выступают против введения единой спортивной формы для школьников, следует из опроса сервиса SuperJob. За инициативу высказались 26% респондентов. Среди родителей школьников поддержка составляет 35%, против — 58%.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Сторонники единой формы отмечают ее эстетические преимущества, в то время как противники указывают на необходимость индивидуального подбора формы для детей, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем.

Мужчины чаще женщин выступают против единой формы (53 и 49% соответственно). 62% молодежи до 35 лет выступает против единой школьной формы для физкультуры, в то время как среди горожан 45+ таких 44%).Среди опрошенных с доходом от 100 тыс. руб. в месяц противников больше (65%) по сравнению с теми, чей заработок ниже.

Анастасия Лопатина