В Самаре у матерщинника из Уфы обнаружили пояс с героином

В Самаре задержан 31-летний житель Уфы, подозреваемый в попытке распространения наркотиков. Полиция обратила внимание на мужчину на проспекте Кирова, который вел себя неадекватно, кричал и нецензурно выражался. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При задержании мужчина признался, что у него есть наркотики и показал пояс с 13 свертками из изоленты, в которых было запрещенное вещество. Оперативники выяснили, что в них содержится героин.

Установлено, что подозреваемый купил наркотики через интернет для закладок в Самаре. По информации с телефона задержанного были найдены еще два свертка с наркотиками. В настоящее время подозреваемый арестован.

Георгий Портнов