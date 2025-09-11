С начала года приставы взыскали с безбилетников штрафы на сумму 3 млн рублей

С января по август 2025 года в главном управлении федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю находилось 1,5 тыс. исполнительных производств о взыскании штрафов за безбилетный проезд. В пользу департамента транспорта администрации Перми взыскано около 3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП.

Размер штрафа за безбилетный проезд в Перми составляет 2,5 тыс. руб., при повторном нарушении в течение года — 5 тыс. руб. По закону у нарушителя есть 60 дней на добровольную оплату штрафа, после чего исполнительный документ о его взыскании передается приставам. Сотрудник ведомства возбуждает исполнительное производство и применяет принудительные меры, например арест счетов должника в банках.

Также, согласно действующему законодательству, неоплаченный в установленный срок штраф может быть удвоен, нарушитель может быть арестован на срок до 15 суток или привлечен к обязательным работам сроком до 50 часов.