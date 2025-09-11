В Казани 10 сентября в ДТП пострадали пять человек

В Казани 10 сентября зарегистрировано пять ДТП, пострадали четыре взрослых и один ребенок, погибших нет. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.

Вчера произошло три наезда на пешеходов, двое из них переходили дорогу в неустановленном месте. Одна машина столкнулась со стоящим транспортом, а также один пассажир получил травмы после резкого торможения автомобиля. Всего поступило 200 сообщений о ДТП.

Сотрудниками ГАИ было задержано семь водителей в состоянии опьянения и семь человек, управлявших транспортом без прав. Составлено шесть протоколов об административных нарушениях за несоблюдение ПДД. Один гражданин доставлен в отдел полиции по подозрению в преступлении.

Марк Халитов