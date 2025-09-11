Глава СКР взял на контроль расследование мошенничества с продажей автомобилей в Самаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании мошенничества с продажей автомобилей в Самаре. В центральном аппарате по этому вопросу отчитается руководитель регионального СУ СКР Павел Олейник. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель СКР Александр Бастрыкин

Ранее СМИ опубликовали обращение местных жителей, пострадавших от действий автосалона, сотрудники которого якобы вынудили потерпевших купить машины «на невыгодных условиях по завышенным ценам». Ряд автомобилей был ненадлежащего качества, утверждают пострадавшие.

Авторы обращения сообщили журналистам, что часть потерпевших уже получила компенсации материального ущерба, но остальные все еще ждут выплат. СУ СКР возбудило уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Павел Олейник доложит Александру Бастрыкину о ходе расследования.

