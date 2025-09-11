Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
обновлено 08:21

УФСБ выявило в колонии строгого режима пособника террористов

Краевыми УФСБ  и ГУФСИН выявлена противоправная деятельность иностранного гражданина, отбывающего наказание в одной из исправительных колоний Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

Фото: пресс-служба УФСБ по Пермскому краю.

Как установили правоохранительные органы, осужденный исправительной колонии №1 краевого ГУФСИН, являясь приверженцем радикальных взглядов, перевел деньги сторонникам одной из международных террористических организаций. 

Следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю по факту содействия террористической деятельности возбуждено и расследуется уголовное дело. На период следствия и суда осужденный этапирован из колонии в СИЗО. 

Исправительная колония №1 ГУФСИН по Пермскому краю расположена в Соликамске и имеет строгий режим содержания. В учреждении отбывают наказание 1,5 тыс. осужденных. 