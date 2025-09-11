СКР проводит проверку после ДТП с пассажирскими автобусами в Омске

После ДТП с участием пассажирского автобуса в Омске СУ СКР региона организовало проверку по факту оказания пассажирам услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, авария произошла вчера около 16:00 по местному времени на ул. Богдана-Хмельницкого. По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ с восемью пассажирами в салоне не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автобус «НефАЗ» с тремя пассажирами.

В результате столкновения пострадали четыре человека.

Александра Стрелкова